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رجاء حسين: "بقينا زي خيل الحكومة لما نكبر نتضرب بالرصاص"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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رجاء حسين: "

أكدت الفنانة رجاء حسين أن مصر الدولة الوحيدة التى يحال فيها الفنان للمعاش، مضيفة أن جميع فناني العالم ينقلون خبراتهم للأجيال التالية فالفن مهنة متوارثة.

ومن جانبه أيد الفنان محمد صبحي في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" وجهة نظر الفنانة رجاء حسين، مؤكدا أن الفنان فى مصر موظف عندما يتقدم فى السن يحال للمعاش.


ومن جانبها سخرت الفنانة قائلة: "الفنان فى مصر مثل الحصان عندما يكبر فى السن يضرب بالرصاص، فهناك فنانين يجلسون فى منازلهم منذ سنوات، وهل الدولة كرمت محمد صبحي، وهل الدولة ليس لديها مسلسل تنتجه لمحمد صبحي"، موضحة: "احنا لما بنكبر بيضربونا بالرصاص".


ورد الفنان "صبحي" قائلا: "كبار الفنانين هم الذين وقفوا بجانب الدولة وأيدوا استقرارها فى وجه مجموعة من المتطرفين، وعلى الدولة أن تنظر إلى الفنان عندما استقرت، بعد أن تحول الأنتاج فى يد شخص واحد، فما يحدث ليس فى صالح الدولة".


وأضاف: "لست فى حاجة لتكريم من الدولة ولا أن تنتج لي أعمالا فنية ولكني أتمنى أن تعرف الدولة أن الفن هو البناء الثقافي الحقيقي لأى إنسان، فهناك حالة من الارتجال فى التعامل مع الثقافة والفنون".





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