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وزير الاتصالات يكشف آخر الاستعدادات لانتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستعدادات التي قامت بها الوزارة استعدادًا لانتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "طلعت" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إنه يتم حاليًا عمليات الأرشفة الضوئية لأكثر من مليار مستند ورقي ووثيقة تتعلق بأغلب الوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من عمليات الأرشقة الضوئية قبل نهاية العام الحالي تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه يجري هذه العمليات على نحو علمي مؤسسي وبناء منظومات لمكينة الأنشطة المتشابهة في كل هيئات الدولة والوزارات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التطبيقات الخاصة بكل وزارة ويجري حاليا تدريب الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية، مستطردًا "سيكون هناك مركز بيانات موحد للحكومة عند الانتقال لها خاصة أن هناك أكثر من 700 تطبيق متخصص للوزارات والجهات الحكومية".

وتابع "سيتم إقامة مركز بيانات موحد على أحدث المعايير الفنية مع القيام بحوسبة سحابية يتم بنائها على احدث التقنيات لن يكون لها تأثير ضار على البيئة".

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وزارة الاتصالات انتقال الموظفين للعاصمة الادارية التحول الرقمي البنية التحتية

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