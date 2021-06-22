"رئيس لجنة شباب النواب": ننتظر زيادة مخصصات دعم المراكز الشبابية

كشف الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب باللجان النوعية بمجلس النواب اليوم.



وقال "حسين" في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور" اليوم الثلاثاء، إن كل اللجان كانت تتحدث عن الشباب لأنها موضوعات مشتركة، مؤكدًا أن أحد إنجازات الرئيس هو تواصل الحكومة مع النواب، كما أن تعاون الحكومة ومجلس النواب بهذا الشكل يصب في مصلحة المواطنين.



وأضاف التواصل بين الحكومة والبرلمان تغير واختلف بشكل كامل عن الفترات السابقة وأصبح هناك تعاون كبير بين الوزراء والنواب، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين النواب والوزراء والأجهزة التنفيذية ساهم بشكل كبير في حل مشاكل المواطنين.



وذكر أنه تم مناقشة المعوقات التي تواجه الشباب الذين يعملون بالخارج من حيث مشكلات التطعيم، وحصلنا على وعود بحل مشكلاتهم، مشيرا إلى لقاء مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة الأسبوع بعد المقبل.



وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "ننتظر من الحكومة زيادة المخصصات المالية لدعم مراكز الشباب في مختلف المحافظات"، موضحا أنه تم مناقشة ملف الاستثمار الرياضي خلال لقاء رئيس الوزراء.