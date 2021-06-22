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مسؤول أمريكي: واشنطن تحجب مواقع إلكترونية مرتبطة بإيران

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مسؤول بالأمن القومي الأمريكي لشبكة "سي إن إن"، أن حكومة الولايات المتحدة حجبت مواقع إلكترونية مرتبطة بإيران بهدف مواجهة "معلومات مضللة".
وكان مراسلنا في طهران أفاد بأن عددا من مواقع الأخبار الإيرانية وكذلك مواقع تابعة للحوثيين في اليمن ومواقع عراقية مقربة من إيران تعرضت للحجب.

وأفاد مراسلنا بأن مواقع ووسائل إعلام إيرانية أعلنت تعرضها للقرصنة، موجهة الاتهام للإدارة الأمريكية في وقف بثها على الإنترنت.

وذكر أن المواقع التي تعرضت للحجب تابعة لقناة العالم وقناة الكوثر وقناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين، وموقع المعلومة العراقي، كما تم في الولايات المتحدة حجب موقع قناة "هدهد" الإيرانية للأطفال.

كما طال الحجب قناتي فلسطين اليوم التابعة للجهاد الإسلامي واللؤلؤة التابعة للمعارضة البحرينية، وكذلك قناة نبأ ووكالة يونيوز اللبنانيتين.

وظهرت على المواقع المحجوبة عبارة: "تستشهد الصورة المنشورة على مواقع الويب للإعلان عن حجب وسائل الإعلام بقوانين تبرر هذه الخطوة، والتي تسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أصول الكيانات المتورطة في الاتجار بالتقنيات والمواد والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أو المتورطة في مصادرة تصنيع أو استيراد أو بيع أو توزيع مواد غير مشروعة.

من جهتها شددت وكالات الأنباء الإيرانية على أن "الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة".

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مواقع محجوبة مسؤول امريكي ايران

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