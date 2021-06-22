قبيل عيد الأضحى.. وزير التموين يزف بشرى سارة عن اللحوم السودانية



وأشار "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لنحو 6.5 شهر استهلاك، وهذا لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن وجود احتياطي كافي من القمح سيساهم على عدم حدوث ذبذبة في الأسعار.



وأضاف أنه لو لم يكن لدى مصر احتياطي كافي من السلع، كنا لن نستطيع الاستمرار على الأسعار القديمة، منوها بأن احتياطي الزيت يكفي لنحو 5.7 شهر، واحتياطي السكر يكفي لنحو 6.3 شهر.



ولفت إلى أن مصر لديها عقود ممتدة مع الشركة السودانية لأكثر من عامين، منوها بأن سعر اللحوم السودانية لن يتغير سعرها خلال فترة عيد الأضحى.



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل ما هو يتعلق بالمواطن المصري، مشيرا إلى أن إنتاج القمح قارب على 3 مليون و600 ألف طن.