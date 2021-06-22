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كرواتيا تفوز على أسكتلندا وتتأهل إلى دور ال16 من اليورو

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجل لوكا مودريتش وإيفان بريشيتش هدفين في الشوط الثاني لتحجز كرواتيا مكانها في دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على أسكتلندا يوم الثلاثاء.

وكان الفائز بالمباراة سيحصل على كل شيء في غلاسكو حيث تعني النقاط الثلاث التأهل لدور خروج المغلوب لكن تسديدة مودريتش الرائعة في الدقيقة 62 وضربة رأس بريسيتش المتقنة حسمتا الأمور لصالح كرواتيا.

وكان كالوم مكغريغور أدرك التعادل لاسكتلندا قبل ثلاث دقائق من الاستراحة بتسديدة قوية ليلغي هدف التقدم الذي سجله نيكولا فلاشيتش لكرواتيا لكن اسكتلندا بقيادة المدرب ستيف كلارك كانت الطرف الأضعف وأخفقت مرة أخرى في بلوغ دور خروج المغلوب لأول مرة في بطولة كبرى في تاريخها.

واحتلت كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة وستلعب مع وصيف المجموعة الخامسة في كوبنهاغن في 28 يونيو في دور الستة عشر. وفازت انجلترا 1-صفر على التشيك لتتصدر المجموعة بينما سيكون منتخب التشيك من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

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كرواتيا تفوز عل أسكتلندا تأهل إل دور ال16 من اليورو

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