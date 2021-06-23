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"الفجر" ترصد إنجازات السيسي بقطاع الصحة في الدقهلية خلال 7 سنوات

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:57 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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على مدار ٧ سنوات، اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقطاع الصحي، وأطلق مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، لمواجهة العديد من الأمراض، وكان أشرسها "فيروس سي"، بعدما تفشى بشكل كبير بين المصريين.

وانطلقت مبادرة "١٠٠ مليون صحة" في عام ٢٠١٨، وشملت ٦ مبادرات فرعية، كانت طوق النجاة لصحة المصريين، وسبيلًا للكشف عن أمراض لم يكن يعلم بها صاحبها.

وكان أبرز وأكبر تلك المبادرات هي "القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية"، حيث تم تدشين المبادرة في عام ٢٠١٨، وكان معدل انتشاره بين المواطنين حينها ٧٪، وبعد تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية، انخفضت النسبة إلى ٢٪ في عام ٢٠٢٠.

رصدت "بوابة الفجر"، إنجازات مديرية الصحة بالدقهلية في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، بتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، حيث تم الكشف على ٣.٥ مليون مواطن ضد فيروس سي والأمراض غير السارية، وعلاج أكثر من ٨٠٠ شخص ثبت إصابته بالفيروس.

وأطلقت مبادرة "دعم صحة المرأة"، في فبراير عام ٢٠٢٠، بهدف اكتشاف الأمراض المزمنة غير السارية، كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، وإجراء فحص الثدي للكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي، حيث تم الكشف على ١.٦ مليون سيدة حتى الآن، وتحويل أكثر من 311 ألف سيدة إلى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية، لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة، ومازالت أعمال المبادرة مستمرة.

كما أطلقت مبادرة "دعم صحة الأم والجنين"، والتي تهدف إلى اكتشاف الأمراض المنقولة من الأم الحامل للجنين، مثل فيروس الكبد الوبائي "بي"، والإيدز، والزهري، وتم فحص حوالي ٦٠ ألف سيدة حامل بالدقهلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية الجنين وعلاج الأم.

وفي مبادرة "القضاء على الأمراض المزمنة"، مثل "السكر والضغط"، تم عمل مسح شامل لـ٣ ملايين مواطن على مستوى المحافظة، لمن هم فوق ٤٥ عامًا، وذلك استكمالًا لإجراءات حملة القضاء على فيروس سي.

وفي مبادرة "القضاء على الأنيميا والتقزم والسمنة للأطفال"، تم الكشف على حوالي ٧١٠ ألف طالب وطالبة على مستوى جميع مدارس محافظة الدقهلية، وعلاج من يثبت إصابته.

وفي عام ٢٠٢٠، دشنت مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار لحالات الرعاية العاجلة والحرجة"، وحققت إنجازات كبيرة في مواجهة قوائم الانتظار بالمستشفيات.
"الفجر" ترصد إنجازات السيسي بقطاع الصحة في الدقهلية خلال 7 سنوات
"الفجر" ترصد إنجازات السيسي بقطاع الصحة في الدقهلية خلال 7 سنوات
"الفجر" ترصد إنجازات السيسي بقطاع الصحة في الدقهلية خلال 7 سنوات
"الفجر" ترصد إنجازات السيسي بقطاع الصحة في الدقهلية خلال 7 سنوات
"الفجر" ترصد إنجازات السيسي بقطاع الصحة في الدقهلية خلال 7 سنوات
"الفجر" ترصد إنجازات السيسي بقطاع الصحة في الدقهلية خلال 7 سنوات
"الفجر" ترصد إنجازات السيسي بقطاع الصحة في الدقهلية خلال 7 سنوات
"الفجر" ترصد إنجازات السيسي بقطاع الصحة في الدقهلية خلال 7 سنوات

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