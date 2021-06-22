Advertisements

وزير التموين يكشف بشرى سارة عن استخراج البطاقات التموينية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:52 م
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة في المساحة المنزرعة قمح في جنوب الوادي، وتوشكى، وشرق العوينات.

وأشار "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم قاموا بعرض خطة زيادة الصوامع خاصة في توشكى، وجنوب الوادي على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم الموافقة على الخطة، وسيتم العمل على تنفيذها.

وعن منظومة المخابز، أوضح أنه جاري تنفيذ خطة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بالتعاون مع وزارة البترول، معلنا أنه بحلول 30 يوليو سيتم الانتهاء من تحويل 5325 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي.

ونوه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بأنه تقرر زيادة الحد الأدنى لاستخراج البطاقات التموينية لـ 2400 بدلا من 1500 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين تحويل المخابز الحد الادنى للدعم التمويني استخراج بطاقة التموين استخراج بطاقات التموين

أخبار تهمك

أول قرار من كارتيرون بعد فوز الزمالك على المقاصة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

يوفنتوس يمنح رونالدو مهلة أخيرة لحسم مصيره

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يرفض المجازفة بفيراري الأهلي أمام الترجي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 9 ساعات

جارديان: نجم الأهلي على رادار مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل..البترول تتفق مع التموين على تحويل المخابز البلدي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

وزير التموين ورئيس العربية للتصنيع يتفقان على تعزيز خطة استخدام الغاز بالمخابز

التموين : المرحلة الأولى من مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي تستهدف٦٥٢٥ مخبز

تفاصيل تحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي (فيديو)

الديهي: الدولة تستهدف تحسين منظومة الخبز خلال الفترة المقبلة

برلماني: وزير التموين قادر على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحديث منظومة المخابز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 م

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

07:36 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

09:08 م

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى