وزير التموين يكشف بشرى سارة عن استخراج البطاقات التموينية



وأشار "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم قاموا بعرض خطة زيادة الصوامع خاصة في توشكى، وجنوب الوادي على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم الموافقة على الخطة، وسيتم العمل على تنفيذها.



وعن منظومة المخابز، أوضح أنه جاري تنفيذ خطة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بالتعاون مع وزارة البترول، معلنا أنه بحلول 30 يوليو سيتم الانتهاء من تحويل 5325 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي.



ونوه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بأنه تقرر زيادة الحد الأدنى لاستخراج البطاقات التموينية لـ 2400 بدلا من 1500 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو.



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة في المساحة المنزرعة قمح في جنوب الوادي، وتوشكى، وشرق العوينات.