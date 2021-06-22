أول قرار من كارتيرون بعد فوز الزمالك على المقاصة

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأربعاء بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل بملعب النادي، استعدادا للقاء المقاصة المقرر له يوم ٢٨ يونيو الحالي في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر لمواجهة فريق أسوان وذلك بعد الفوز على المقاصة بهدفين سجلهما يوسف أوباما.