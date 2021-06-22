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هيئة الدواء المصرية تكشف تفاصيل تسجيل أول دواء لمرض ضمور العضلات الشوكي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمود ياسين، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن تسجيل أول دواء لمرض ضمور العضلات الشوكي هو خطوة مهمة خاصة أن هذا المرض يؤدي إلى حياة صعبة للأطفال، لكونه من الأمراض المستعصية التي لم يكن لها علاج.

وأضاف "ياسين" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء أن هذا المرض يسبب ضمور في العضلات بدرجات مختلفة، مشيرًا إلى أن نسبة عالية من المصابين بهذا المرض من الأطفال وهو ما يؤدي إلى حياة صعبة للأطفال تختلف من مريض إلى آخر.

وأشار إلى أن ظهور الأدوية المعالجة تعتبر أمل كبير حتى لا يصل هؤلاء الأطفال إلى هذه المعاناة، موضحًا أن المادة الفعالة لهذا الدواء لها دور مهم في تنشيط الخلايا التي تصدر شحنات تحافظ على نشاط العضلات وتتدخل في مراحل الضمور بالصورة أو التطور السريع الذي كان يحدث.

وأكد أن نسبة النجاح في هذا العلاج مرتفعة، لافتًا إلى أن دخول هذا الدواء بعد تسجيله يعطيه قانونية ويعطي سهولة في توفير المستحضرات من أجل وصولها إلى المريض بصورة سليمة وآمنة وفعالة يكون فيها تحكم من أجل توفيره بطريقة قانونية بعيدًا عن دخوله بالطرق الغير قانونية.

وتابع المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، "نعمل على توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية بسعر مناسب"، مؤكدًا أنه سيتم ترشيد استهلاك الأدوية يساعد في مواجهة فيروس كورونا.

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