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موعد مباراة البرتغال وفرنسا في كأس أمم أوروبا 2020

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب البرتغال، يوم غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام مباراة منتخب البرتغال أمام نظيره منتخب فرنسا، على أرضية ملعب فيرينتس بوشكاش.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد منتخب البرتغال في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب ألمانيا صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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