Advertisements

موقف مصابي الأهلي من المشاركة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، في القاهرة.

وكان الأهلي حقق الفوز ذهاباً في تونس، أمام الترجي، بهدف دون رد، قبل عدة أيام.

ويعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، محمد هاني، وبدر بانون، وأكرم توفيق، بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم، ليكونوا على أتم الجاهزية لمواجهة السبت المقبل.

كما كشف طبيب الأهلي، أن حالة أحمد رمضان بيكهام، في تحسن مستمر، وسيدخل في المران الجماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما يعود محمود متولي إلى تدريبات الفريق، غداً الأربعاء، حسب ما أكد طبيب الأهلي، حيث أوضح أنه أصبح جاهزاً.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

أول قرار من كارتيرون بعد فوز الزمالك على المقاصة

منذ أقل من ساعة

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 9 ساعات

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

جارديان: نجم الأهلي على رادار مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

يوفنتوس يمنح رونالدو مهلة أخيرة لحسم مصيره

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفض المجازفة بفيراري الأهلي أمام الترجي

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 م

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

07:36 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

09:08 م

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى