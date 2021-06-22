موقف مصابي الأهلي من المشاركة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا









يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، في القاهرة.





وكان الأهلي حقق الفوز ذهاباً في تونس، أمام الترجي، بهدف دون رد، قبل عدة أيام.





ويعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، محمد هاني، وبدر بانون، وأكرم توفيق، بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم، ليكونوا على أتم الجاهزية لمواجهة السبت المقبل.





كما كشف طبيب الأهلي، أن حالة أحمد رمضان بيكهام، في تحسن مستمر، وسيدخل في المران الجماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.





فيما يعود محمود متولي إلى تدريبات الفريق، غداً الأربعاء، حسب ما أكد طبيب الأهلي، حيث أوضح أنه أصبح جاهزاً.