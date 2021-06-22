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بهذه الطريقة.. ماجد المصري يتغزل في زوجته

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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غازل الفنان ماجد المصري جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له مع زوجته.

وظهر ماجد المصري بصحبة زوجته رانيا البو النصر باطلالة رومانسية وعلق على الصورة قائلًا:"حبيبي بالبنط العريض.. غالي وأغلي م الوريد❤️ " نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.

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