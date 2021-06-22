بهذه الطريقة.. ماجد المصري يتغزل في زوجته

غازل الفنان ماجد المصري جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له مع زوجته.





وظهر ماجد المصري بصحبة زوجته رانيا البو النصر باطلالة رومانسية وعلق على الصورة قائلًا: "حبيبي بالبنط العريض.. غالي وأغلي م الوريد❤️ " نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.







