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إنريكي يتحدث عن مستقبله مع منتخب إسبانيا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
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قال لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، إنه يريد أن يحافظ على منصبه حتى لو تعرض فريقه لصدمة كبيرة بالخروج من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" غدا الأربعاء.

ولكن إنريكي -51 عاما- لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، يعلم أنه ربما لن يكون الأمر بهذه السهولة.

وقال اليوم الثلاثاء، قبل يوم من مواجهة المنتخب السلوفاكي، في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، حيث يحتل المركز الثالث :" المدربون يتم الحكم عليهم على أساس نتائجهم".

وأضاف : "استمتع بالعمل مع الاتحاد".

وتولى إنريكي تدريب المنتخب عقب النتائج المخيبة للآمال في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وكان إنريكي ترك منصبه لفترة في التصفيات المؤهلة لليورو لمدرب مساعد سابق لأسباب عائلية.

وقال :"أود الاستمرار. لدي عقد ولدي نية للوفاء به".

يذكر أن عقده مع الاتحاد الإسباني ينتهي بنهاية كأس العالم 2022 بقطر.

وبعد تعادلين مخيبين للآمال، يجب على المنتخب الإسباني أن يفوز ليضمن التأهل للأدوار الاقصائية ومع ذلك فإن التعادل مرة أخرى قد يكون كافيا.

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