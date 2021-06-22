موعد مباراة إسبانيا ضد سلوفاكيا فى يورو 2020

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة إسبانيا ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 فى لقاء قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة إسبانيا ضد سلوفاكيا ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس غدً الأربعاء.





وكان كل من إيطاليا وبلجيكا وهولندا وويلز وسويسرا والدنمارك وفرنسا والسويد والنمسا وانجلترا والتشيك لدور ال 16 من بطولة يورو 2020 والمقامة فى 11 دولة.





ويذكر أن اليوم سيواجه منتخب انجلترا نظيره منتخب التشيك بينما سيواجه كرواتيا نظيره اسكتلندا.