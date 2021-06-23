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في وقت قياسي.. والد رشيد يكشف عن حجم التبرعات لعلاج ابنه

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:33 ص
الطفل رشيد
الطفل رشيد
داليا الحسين
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قال والد الطفل رشيد، الذي يعاني من ضمور العضلات الشوكي، إنه تم تجميع 20 مليونًا ونصف المليون جنيه في غضون أسبوعين فقط من فتح الحساب البنكي لجمع التبرعات للوصول لتكلفة الحقنة الجينية، موجهًا الشكر لكل من ساهم في التبرع لإنقاذ نجله.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه متوقع أن يزيد عدد المتبرعين لأكثر من هذا الرقم غدا، مشيرا إلى أنه لم يكن يتخيل أن يصل لهذا المبلغ، معلقا: "المصريين قدها".

ونوه بأن الحقنة تصنع مخصوص لطفله حسب وزنه، ويحتاج تصنيعها من 6 إلى 10 أيام.

وناشد المواطنين التبرع لباقي الحالات التي تشبه "رشيد"، وذلك لإنقاذهم من مرض ضمور العضلات، منوها بأن الشركة المالكة للحقنة الموجودة بدبي تشترط للحصول عليها أن يكون التحويل البنكي بالدرهم الإماراتي.

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ضمور العضلات الطفل رشيد

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