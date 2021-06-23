بعد التأهل لنصف نهائي الكأس.. مدرب الزمالك يتحدث عن مواجهة المقاصة في الدوري

وأضاف المدرب العام للفريق أن اللاعبين كان لديهم الدافع لتحقيق الفوز في اللقاء من أجل التأهل للدور نصف النهائي لكأس مصر.





وأوضح نبيه أن الزمالك خرج من لقاء اليوم بدون غيابات عن المباراة المقبلة أمام المقاصة في الدوري الممتاز والمقرر لها يوم ٢٨ يونيو الحالي في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.





واختتم نبيه بأن مواجهة المقاصة المقبلة في الدوري ستختلف عن لقاء الكأس.. موضحا أن لاعبي الزمالك سيخوضون المباراة المقبلة للفوز في ظل منافسة الفريق على لقب الدوري.