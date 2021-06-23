السفيرالسعودي بالقاهرة: طفرة تنموية غير مسبوقة في بلدينا

قال أسامة النقلي، السفير السعودي بالقاهرة، إن اللجنة المصرية السعودية المشتركة هدفها تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، موضحا أن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي لمتابعة تطور العلاقات بين البلدين.





وأشار "النقلي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد أكبر طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها، وكذلك مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة وتسير بوتيرة سريعة.



