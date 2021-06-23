التأمين الصحي الشامل: إطلاق المنظومة الجديدة في السويس وأسوان قبل نهاية العام

كشف أحمد عاطف، المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، التفاصيل المتعلقة بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي جنوب سيناء والأقصر في بداية يوليو المقبل.





وقال "عاطف" في حواره عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن نسب التسجيل من المواطنين في هذه المحافظات للتسجيل في منظومة التأمين الصحي تعدت الـ90%، مشيرًا إلى أن هذا يعطي مؤشر على كيفية ثقة المواطنين في هذه المنظومة.





وأضاف أن منظومة التأمين الصحي شمل التخطيط الصحي للمحافظة ورفع كفاءة المنشآت الصحية بها وتوفير القوى البشرية وعمل تفعيل للمنظومة الالكترونية لهذه المحافظات للوصول إلى جودة الخدمة الصحية وهذا نابع من التنسيق بين كافة الجهات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.



