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التأمين الصحي الشامل: إطلاق المنظومة الجديدة في السويس وأسوان قبل نهاية العام
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:45 ص
شيماء حسن
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كشف أحمد عاطف، المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، التفاصيل المتعلقة بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي جنوب سيناء والأقصر في بداية يوليو المقبل.
وقال "عاطف" في حواره عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن نسب التسجيل من المواطنين في هذه المحافظات للتسجيل في منظومة التأمين الصحي تعدت الـ90%، مشيرًا إلى أن هذا يعطي مؤشر على كيفية ثقة المواطنين في هذه المنظومة.
وأضاف أن منظومة التأمين الصحي شمل التخطيط الصحي للمحافظة ورفع كفاءة المنشآت الصحية بها وتوفير القوى البشرية وعمل تفعيل للمنظومة الالكترونية لهذه المحافظات للوصول إلى جودة الخدمة الصحية وهذا نابع من التنسيق بين كافة الجهات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
وتابع "نقوم بدراسة كل منطقة يطبق فيها المنظومة وفقا لعدد السكان ونوعية الأمراض، وحملة 100 مليون صحة وفرت معلومات عن الحالة الصحية للمصريين"، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة على محافظتي السويس وأسوان قبل نهاية هذا العام.
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