وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية لـ "الفجر الرياضي": التعاون مع المحافظ والعمل الجماعي من عوامل النجاح (فيديو)





أكد دكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية يوجد قاعدة عريضة لإحلال وتجديد الملاعب في محافظة المنوفية حتى يتنسى للشباب واللاعبين ممارسة الأنشطة الرياضية على ملاعب جيدة في غالبية القوى .وأشار كرم في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن المشروع القومي للناشئين يشهد طفرة حالية في المنوفية وحقق عدد من اللاعبين مراكز مقدمة ومميزة وإنضموا للمنتخبات القومية.وعن برلمان الشباب التي أقيم برعاية وزيرة الشباب والرياضة أوضح أنه كان للمحافظة سبق وتميز في تلك الخطوة .من أوائل المحافظات تدشين مشروع حياة كريمة في قرى المنوفية، بجانب التعاون مع المدارس للممارسة الرياضة على ملاعب مراكز الشباب لتوسيع قاعدة الناشئين واللاعبين.وعن تطوير الملاعب أشار وكيل الوزارة أن هناك تطوير شامل سيتم للملاعب في الخطة القادمة على مستوى محافظة المنوفية .وطالب دكتور سمير كرم الشباب بإستغلال الفرص وإخراج الطاقة الإيجابية في ممارسة الرياضة، والإبتعاد عن المخاطر والسلبيات .وأضاف بأنة في الوقت الحاضر يوجد دعم ومساندة من جانب القيادات الساسية في المجتمع .وإختتم تصريحاتة بأنة يوجد دعم للأندية ومراكز الشباب لمواكبة الأنشطة المتوافرة لديهم من جانب الدكتور أشرف صبحي وسيتم صرف الدعم لهم خلال المرحلة المقبلة .