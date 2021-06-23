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هل ستعود رسوم السحب من الماكينات ATM؟.. خبير اقتصادي يوضح

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن رسوم الاستعلام والسحب من ماكينات الـatm، لا تكون في الماكينات التابعة للبنك المفتوح الحساب به، ولكنها تحسب من ماكينات البنوك الأخرى، موضحا: "استخدام ماكينة غير تابعة للبنك المفتوح فيه حساب يتم سحب مبلغ ".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى أن "تكلفة السحب تتراوح ما بين 3 و10، والبنوك الحكومية التكلفة فيها أقل من البنوك الخاصة والاستعلام يبدأ من جنيه"، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تم إيقافها لفترة
 
وتوقع تطبيق خدمة الرسوم على السحب والاستعلام عن الرصيد مرة أخرى بداية من شهر يوليو، لكون هذه الخدمات تعد من أرباح البنوك.

وأوضح أن الدولة اتخذت حزمة قرارات اقتصادية في بداية أزمة كورونا، وكذلك البنك المركزي، وضع حزمة قرارات من شأنه مساعدة المودعين من إلغاء رسوم السحب والاستعلام، وتخفيض الفائدة إلى 4% وغيرها من القرارات.

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