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اشتعال النيران في سيارة نقل بطريق رأس غارب بالغردقة (صور)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:45 ص
حريق السيارة
حريق السيارة
محمد طه
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شهد طريق رأس غارب - الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، اشتعال سيارة نقل بضائع، مساء الثلاثاء، وامتدت النيران إلى جميع أجزاء السيارة بالكامل.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد باندلاع حريق بسيارة نقل بضائع محملة بأجهزة منزلي بطريق رأس غارب - الغردقة وبالتحديد بمنطقة رأس شقير جنوب مدينة رأس غارب.

على الفور تم الدفع بعدد 6 سيارات من الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق، ولم يتبين حتى الآن وجود مصابين من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجارى عمليات التبريد حتى لا يتجدد الحريق مره اخرى.
اشتعال النيران في سيارة نقل بطريق رأس غارب بالغردقة (صور)
اشتعال النيران في سيارة نقل بطريق رأس غارب بالغردقة (صور)
اشتعال النيران في سيارة نقل بطريق رأس غارب بالغردقة (صور)
اشتعال النيران في سيارة نقل بطريق رأس غارب بالغردقة (صور)
اشتعال النيران في سيارة نقل بطريق رأس غارب بالغردقة (صور)
اشتعال النيران في سيارة نقل بطريق رأس غارب بالغردقة (صور)
اشتعال النيران في سيارة نقل بطريق رأس غارب بالغردقة (صور)
اشتعال النيران في سيارة نقل بطريق رأس غارب بالغردقة (صور)

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