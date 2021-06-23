Advertisements

رئيس هيئة الكتاب: 100 ألف زائر يوميًا فور افتتاح المعرض

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه حتى الآن تم حجر 27 ألف تذكرة فعليًا عبر الموقع الالكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف "الحاج" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن إطلاق المنصة الإلكترونية للمعرض كان بهدف السيطرة على العدد الذي سيتم دخوله يوميًا من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه في الظروف العادية كانت أعداد زائري المعرض يتراوح ما بين 200 ألف إلى 550 ألف يوميًا، موضحًا أن العدد المسموح به لدخول المعرض في هذه الدورة سيكون 100 ألف يوميًا خاصة أن لكل شخص 4 تذاكر على مدار مدة المعرض.

وأوضح أن هناك 7 خطوط لنقل المواطنين إلى المعرض بالتنسيق مع محافظة القاهرة من كبرى الميادين، لافتًا إلى أن جهاز النقل التابع للقوات المسلحة لديها بعض الأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين من أقرب محطة مترو مجانًا إلى أرض المعارض بشكل دوري على مدار اليوم.

وأكد أن إطلاق المنصة الالكترونية تم على ثلاث مراحل، الأولى كانت خاصة بالناشرين، والثانية خاصة بحجز التذاكر الكترونيا، والثالثة بعد افتتاح المعرض خاصة بالزيارات الافتراضية للمعرض من خلالها والتي تتيح التنقل بين جميع أرجاء المعرض ومتابعة الكتب والناشرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب بوابة الفجر الفجر إجراءات إحترازية

أخبار تهمك

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتجه لحسم صفقة مميزة من بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة وزنها ذهب تفتح باب العودة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يوجه أنظاره إلى هدف قديم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

هشام الحاج: معرض الكتاب سيقام على أحدث المعايير العالمية

رئيس هيئة الكتاب: معرض القاهرة سيتخطى 5 ملايين زائر

تحت رعاية "السيسى".. وزارة الثقافة تنهى استعداداتها لافتتاح الدورة الـ٥٠ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

حضور كثيف في اليوم الثامن لمعرض القاهرة للكتاب (صور)

وزيرة الثقافة: حضور الشباب معرض الكتاب "حاجة تسعد"

تفاصيل افتتاح فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة للكتاب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

07:36 م

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

12:34 ص

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى