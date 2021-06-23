رئيس هيئة الكتاب: 100 ألف زائر يوميًا فور افتتاح المعرض

قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه حتى الآن تم حجر 27 ألف تذكرة فعليًا عبر الموقع الالكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.





وأضاف "الحاج" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن إطلاق المنصة الإلكترونية للمعرض كان بهدف السيطرة على العدد الذي سيتم دخوله يوميًا من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة كورونا.





وأشار إلى أنه في الظروف العادية كانت أعداد زائري المعرض يتراوح ما بين 200 ألف إلى 550 ألف يوميًا، موضحًا أن العدد المسموح به لدخول المعرض في هذه الدورة سيكون 100 ألف يوميًا خاصة أن لكل شخص 4 تذاكر على مدار مدة المعرض.





وأوضح أن هناك 7 خطوط لنقل المواطنين إلى المعرض بالتنسيق مع محافظة القاهرة من كبرى الميادين، لافتًا إلى أن جهاز النقل التابع للقوات المسلحة لديها بعض الأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين من أقرب محطة مترو مجانًا إلى أرض المعارض بشكل دوري على مدار اليوم.



