تفاصيل عقد الونش الجديد مع الزمالك

حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين، ملف تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة الأخيرة.





عقد الونش الجديد مع الزمالك





كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، عن كواليس تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، مع الفارس الأبيض إلى موسم 2025.





وأوضح المصدر أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض وقع عقود التمديد للزمالك بعد تعديل قيمة راتبه الحالي ليصبح ضمن لاعبي الفئة الأولي بالقلعة البيضاء.





وأتم المصدر موضحا أن الزمالك لن يتحمل راتب محمود حمدي الونش بالكامل وإنما سيتحمل جزءاً منه بينما سيكون هناك جزء من الراتب عبارة عن حملة إعلانية سيقوم بها مدافع الأبيض الدولي لبعض الشركات الخاصة.