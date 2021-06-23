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أسعار الذهب في الصاغة اليوم الأربعاء 23-6-2021

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء، بعد أن ربح سعر الجرام زيادة بنحو 3 جنيهات بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بلغ 45 جنيها للجرام خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك عى خلفية تراجع أسعار الذهب العالمية بأكثر من 3% لتخسر الأونصة أكثر من 100 دولار في تداولات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

الذهب من عيار 21 سعر 768 جنيها.

سجل عيار  18 سعر 659 جنيه.

الذهب عيار 24 سعر 879 جنيه.

الجنيه الذهب بـ6138 جنيها.



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