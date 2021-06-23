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خبير: توجد مشاكل فنية بأنفاق وأجناب سد النهضة (فيديو)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن السد المكمل لسد النهضة هدفه تخزين المياه أكثر من 11 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن رفع السد الإثيوبي على ارتفاع 30 مترًا كان سيؤدي إلى تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البحيرة الكائنة أمام سد النهضة لم تصل للمنسوب المتوقع لها العام الماضي.

وأشار عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إلى أن هناك مشاكل فنية في أنفاق وأجناب سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا اتفقت على وجود 15 توربينا في السد لتوليد 5 آلاف ميجاوات من الكهرباء.

وأكد أن إثيوبيا تعمل على الانتهاء من بوابات سد النهضة في أسرع وقت، لافتا إلى أن تخزين سد النهضة في العام الماضي والمتوقع له العام الجاري سياسي، حيث إن الملء العام الماضي خلف مشاكل فنيه.

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مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر السد الاثيوبي

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