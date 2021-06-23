أستاذ موارد مائية: بحث عصام حجي عن السد الإثيوبي افتراضات خيالية (فيديو)

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن بحث عصام حجي عن السد الإثيوبي لا يعد بحثا علميا حقيقيا وإنما عبارة عن افتراضات خيالية.





وتابع خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا رفضت وجود خبراء دوليين في ملف السد.





وأضاف أن المكتب الاستشاري كان سيحدد السعة التخزينية والارتفاع في حالة عدم استمرار إثيوبيا بناء السد.





وأكد عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، أن قانون الأنهار الدولية ينص على حل الخلافات المائية بشكل سلمي وبالتفاوض، ومصر وقعت مع إثيوبيا اتفاقا عام 1891 ينص على عدم إقامة أي سدود إلا بموافقة الطرف الآخر.





وأوضح شراقي أن دول حوض النيل تربطهم اتفاقيات مائية تاريخية وليست استعمارية مشيرا إلى ان النيل الأزرق يساهم في 60 % من مياه الري في مصر.



