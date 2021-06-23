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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 23-6-2021

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية  بعد قرار البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة على الجنيه الاسبوع الماضي.



أسعار الدولار اليوم :


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.




سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.




سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.




سعر الدولار فى بنك مصر

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.




سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.6 جنيه للشراء.

15.7 جنيه للبيع.

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