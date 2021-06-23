أستاذ موارد مائية: المواطن المصري لن يشعر بأي ضرر من الملء الثاني للسد الإثيوبي.. فيديو

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن المواطن المصري لن يشعر بأي ضرر من التخزين الثاني للسد الإثيوبي.



وتابع خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مستعدة لجميع السيناريوهات بشأن السد الإثيوبي ولكن الدولة المصرية لن تفرط في حصتها من المياه وفي الوقت نفسه تحافظ على الاحتياطي من المياه في بحيرة ناصر.



وأضاف شراقي أن إثيوبيا رفضت وجود خبراء أجانب لعدم إدانتها كما حدث في اللجنة الدولية مشيرا على أن ملف مصر والسودان لمجلس الأمن سيتضمن مراحل التفاوض في أزمة السد وتقرير الخبراء الدوليين وآراء الاستشاريين الألمان والفرنسيين والإنجليز في السد سيكون ضمن الملف.



وأوضح أن الخبراء أكدوا أن الدراسات الهندسية للسد الإثيوبي غير مكتملة ولكن إثيوبيا اشترطت ألا تكون المفاوضات مانعة لاستمرار بناء السد وهذا أمرا غريبا.

