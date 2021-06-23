أستاذ هندسة طرق يكشف مفاجأة عن رواتب العاملين بالسكك الحديدية (فيديو)

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بهندسة عين شمس، إن محطات السكة الحديدية يصل عددها إلى 705 محطة،، ويعمل بها 54 ألف موظف وعامل، وإجمالي ما تنقله في اليوم 800 ألف مواطن، حيث يتم نقل 25 مليون راكب شهريا عبر خطوط سكك حديد مصر.





وأضاف "مهدي"، عبر اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن رواتب العاملين في السكة الحديد يصل إلى 3 مليار و450 مليون جنيه، منوها بإن إجمالي ما تدخله الهيئة من نقل الركاب والبضائع يصل إلى 3 مليار، ومن ثم فأن الدولة تخسر 450 مليون شهريا.





وأوضح أستاذ النقل والطرق، أن الدولة أخذت على عاتقها تطوير منطومة السكك الحديدية، وتأمين المزلقانات الخطرة، وغلق المزلقانات العشوائية، وضخ دماء جديدة منذ 2014، وذلك باعتبارها مرفق حيوي.





ولفت إلى أن قائد القطار سيصبح مثل قائد الطائرة خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه من المعوقات أمام هذا التطوير هو استمرار عمل السكك الحديدية بشكل طبيعي أثناء عملية التطوير.



