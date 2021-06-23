وليد العجمي يدعم هجوم منتخب مصر 2003 في البطولة العربية

قرر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد عام 2003، ضم وليد العجمي لاعب نادي تليفونات بني سويف، إلى صفوف المنتخب خلال الفترة الحالية، لتدعيم خط الهجوم في البطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى السادس من يونيو المقبل.





وتعرض هجوم مصر لصدمة كبيرة بعد إصابة صلاح باشا لاعب المنتخب ونادي اودينيزي الإيطالي، بعدما تعرض لإصابة قوية عبارة عن كسر في الترقوة، وخضع لعلمية جراحية وقرر على إثرها الجهاز الفني استبعاده.





وقال مصدر داخل المنتخب إن محمود جابر قرر استدعاء مهاجم نادي تليفونات بني سويف، والذي ظهر بشكل مميز في المعسكرات التي انضم فيها لمنتخب مصر خلال الفترات الماضية، مشددا على أن اللاعب تواجد في معسكر المنتخب اليوم، الثلاثاء.





منتخب مصر 2003، يلتقي الجزائر في الرابعة عصر غد الأربعاء، في الحولة الثانية من البطولة العربية التي تقام في مصر وتنتهي في السويد من شهر يونيو المقبل، وهي المباراة التي يحتاج فيها الفراعنة إلى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي، بعد الفوز على النيجر في المباراة الأولى بهدفين.



