عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي

وجه أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، صدمة إلى جماهير النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا.





وأكد مجاهد خلال تصريحات إعلامية لبرنامج ملعب أون مع أحمد شوبير، أن المباراة لن يتواجد بها الحضور الجماهيري، بعد فشل الحصول على الموافقات.





وأضاف: "مباراة الأهلي والترجي التونسي ستكون بدون جمهور بعد رفض الجهات الأمنية والجهات الصحية تواجد الجماهير للحفاظ على سلامتهم".





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد.



