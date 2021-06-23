أستاذ المناعة: العالم مضطر للتعايش مع فيروس كورونا لثلاث سنوات أخرى (فيديو)

قال عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن العالم كله مضطر إلى التعايش مع فيروس كورونا لمدة ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين فيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا.



وأضاف "هاشم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن الطفرات في فيروس الأنفلونزا عالية ومرتبطة ببروتين مثل البروتين الشوكي الموجود في الكورونا.



وأشار إلى أن فيروس الأنفلونزا له ثلاث طفرات منها ثلاثة مرتبطة بالإنسان، ولكن الوضع مختلف في حالة كورونا فيه نسخة محصلش فيها تحور ونسخة ثانية حصل فيها تحور ساعد بشكل كبير على سرعة انتشار الفيروس وزيادة احتمالية الإصابة والمرض.



وأكد أن هذا الفيروس لن يختفي حتى الوصول إلى مناعة القطيع بتطيعم 70% من سكان العالم، ولكن هذه المناعة لن تستمر أكثر من سنة لأن هذه المناعة مرتبطة بالأجسام المضادة المخاطية الموجودة على سطح الرئة وهي عمرها قصير، ولكن بعد الوصول لهذه المناعة سيكون المرض موجود ولكن بشكل محدود جدًا.

