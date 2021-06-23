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الكهرباء: عقوبة سرقة التيار تصل إلى 100 ألف جنيه وحبس 6 شهور

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سرقة التيار الكهربائي من التحديات التي تقابل الوزارة، ويتم مواجهتها بأكثر من آلية.

وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك جزء خاص بما يعرف بـ مخالفة شروط التعاقد، حيث هناك مباني تحصل على تيار كهربائي بطريقة غير قانونية، وهو مجرم قانونيا.

ونوه بأنه تم تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في المرة الأولى إلى 100 ألف جنيه وحبس 6 شهور، منوها بأنهم يعملون على رصد حالات سرقة التيار الكهربائي سواء بالعدادات التقليدية أو العدادات الذكية، منوها بأن نسبة الفقد في الشبكة الكهربائي كبيرا، وأغلبه فقد تجاري.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن نسبة سرقات التيار الكهربائي تصل إلى 8%.

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