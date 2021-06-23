برومو "البعض يذهب للمأذون مرتين " يكسر حاجز الربع مليون مشاهدة













حقق البرومو الخاص لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك قبل طرحه مع بداية الشهر المقبل فى دور العرض المصرية .







يشارك في بطولة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين جانب كريم عبد العزيز ودينا الشربيني مجموعة من الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، شيماء سيف، عمرو عبد الجليل، نيللي كريم، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.



وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، ويناقش مشاكل تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، ويجسد كريم عبد العزيز ضمن أحداث فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين دور إعلامي يتزوج من دينا الشربيني وتنشب بينهما العديد من الصراعات، ويعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه