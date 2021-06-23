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الكشف عن حقيقة عرض نجم الزمالك على بيراميدز

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:34 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
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يسعي مسئولو نادي بيراميدز للحصول على خدمات عبد الله جمعة نجم نازي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما نشبت علاقة متوتره بين اللاعب والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وتشير بعض التقارير الصحفية، إلى أن باتريس كارتيرون غاضب للغاية من عبد الله جمعة، لأنه غير ملتزم ويدعي الإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

وأكدت التقارير أنه عبد الله جمعة لا يتدرب في الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك بقرار من الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب عدم التزام اللاعب.
ويستعد مسئولى نادي بيراميدز لتقديم عرض للحصول على خدمات عبد الله جمعة مدافع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن مسئولى النادي يرغبون في اجراء صفقة تبادلية يحصل فيها الزمالك على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز مقابل حصول الفريق السماوي على خدمات محمد عبد الغني بالإضافة إلى عبدالله جمعة.

وعلى الناحية الأخرى من المتوقع أن يرفض نادي بيراميدز عرض الزمالك بأجراء صفقة تبادلية، ويفضل الحصول على خدمات اللاعب دون التفريط في قائد الفريق، وهو ما فضله مسئولى السماوي من قبل.

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