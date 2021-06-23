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حسن شاكوش يكسر حاجز الـ 34 مليون بفيديو كليبه الجديد

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كسر فيديو كليب أغنية “افتحي شباكك انا جيت” لـ حسن شاكوش، وياسمين رئيس، حاجز الـ ٣٤ مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحه عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.



تقول كلمات الأغنية: "افتحي شباكك انا جيت .. انا واقف تحت البيت .. مش هعمل زيطه وسيط .. وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك”.


من ناحية أخري يذكر أن حسن شاكوش، طرح مؤخراً فيديو كليب أغنية “انا على وضعي” وهي من ألحان وتوزيع : أحمد طارق يحيى، ميكس و ماستر م/عمار خاطر، ومدير تصوير : أحمد ثابت، والفيديو كليب من اخراج : أحمد مفتاح



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