تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادى ريال مدريد الإسبانى قام بتجهيز قائمة باللاعبين الراحلين عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية فى الموسم الجديد.





ووفقًا لصحيفة ABC الإسبانية، فإن ريال مدريد جهز قائمة للراحلين هذا الصيف، وتضم 7 لاعبين، هم: "رافائيل فاران، وإيسكو، وألفارو أودريوزولا، ودانى سيبايوس، وماريانو دياز ولوكا يوفيتش وإبراهيم دياز".





وأوضحت أن ريال مدريد يهدف لجمع 160 مليون يورو على الأقل من ميركاتو الراحلين، لذا وضع أسعار المغادرين، كالآتى: فاران (70 مليونًا)، ويوفيتش (35 مليونًا)، وسيبايوس (30 مليونًا)، وإيسكو (25 مليونًا)، وأودريوزولا (20 مليونًا)، وماريانو (20 مليونًا)، وإبراهيم دياز (20 مليونًا) بمجموع (220 مليونا) وأوضحت أن ريال مدريد مستعد لفسخ عقد جاريث بيل ومارسيلو، إذا طلب اللاعبان ذلك، بينما سيخرج تاكيفوسا كوبو على سبيل الإعارة مرة أخرى.





وأشارت إلى أن ريال مدريد يسعى لاستغلال الـ160 مليون يورو الخاصة بالراحلين، للتعاقد مع كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفى.





وقام كارلو أنشيلوتى، مدرب النادى الملكى، بوضع مهاجمه السابق فى إيفرتون، كالفيرت ليوين، ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم من أجل إعادة بناء الفريق الملكى.





ويعانى إيفرتون من ضغوطات اقتصادية بعد خسارة 240 مليون إسترلينى فى آخر عامين، ما قد يدفع إدارة التوفيز للموافقة على بيع مهاجم الفريق مقابل 50 مليون إسترلينى.



