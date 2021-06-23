بهذه الطريقة.. أحمد زاهر يستعد لفيلم فارس

واصل الفنان احمد زاهر ، استعداده لفيلم "الفارس" بممارسة التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الجيم.



ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورتين له خلال المران وعلق "مساء الفل علي أجمل ناس فيلم فارس"





يذكر أن فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.