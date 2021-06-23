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رئيس جهاز "العلمين الجديدة": المدينة من أهم مناطق الجمهورية الثانية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن العلمين الجديدة أهم مدينة من أهم مدن الجمهورية الثانية، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ المدينة في 2018، وهى على طراز المدن العالمية.

وأشار "سمير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى ان المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة ذات طراز خاص على مستوى الجمهورية، موضحا أن المدينة على مساحة 150 ألف فدان، وبها محطة تحلية مياه بحر وبدأت التشغيل بالفعل.

وأضاف أنه تم إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية، جزء منها تم تسكينه، منوها بأن مدينة العلمين تضم منطقة صناعية، والتي ستساهم في الغاء فكرة أن مدينة العلمين مدينة موسمية.

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