تعرف على شخصية مصطفى خاطر في فيلم "العارف"

شارك الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الخاص بفيلم العارف.





وعلق عليه: "اسعد من فيلم #العارف بداية من ١٤-٧ في السينمات"، ونال البوستر على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.









يذكر أن " العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.