Advertisements

تعرف على شخصية مصطفى خاطر في فيلم "العارف"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شارك الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الخاص بفيلم العارف.


وعلق عليه: "اسعد من فيلم #العارف بداية من ١٤-٧ في السينمات"، ونال البوستر على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.




يذكر أن " العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

أخبار تهمك

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يعيد نجمه الأول لتشكيلة الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة الا ربع

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

في وقت قياسي.. والد رشيد يكشف عن حجم التبرعات لعلاج ابنه

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يوجه أنظاره إلى هدف قديم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 11 دقيقة

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

12:34 ص

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

07:36 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى