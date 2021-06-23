السفير السعودي: صور لقاء السيسي و"بن سلمان" تعكس قوة العلاقات بين البلدين

قال أسامة النقلي، السفير السعودي بالقاهرة، إن صور اللقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي بشرم الشيخ منذ عدة أيام، تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين، فهذه اللقاءات تؤكد مدى الاستقرار الذي تشهده العلاقات المصرية السعودية، ومدى رغبة القيادات في الدولتين على تطوير العلاقات.





وأشار "النقلي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك 500 ألف مواطن سعودي مقيم في مصر، حيث أن أكبر جالية مصرية مقيمة خارج السعودية موجودة في مصر، ونفس الوضع بالنسبة لمصر.



