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السفير السعودي: صور لقاء السيسي و"بن سلمان" تعكس قوة العلاقات بين البلدين

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:58 ص
السفير السعودي
السفير السعودي
هدى عبدالرازق
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قال أسامة النقلي، السفير السعودي بالقاهرة، إن صور اللقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي بشرم الشيخ منذ عدة أيام، تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين، فهذه اللقاءات تؤكد مدى الاستقرار الذي تشهده العلاقات المصرية السعودية، ومدى رغبة القيادات في الدولتين على تطوير العلاقات.

وأشار "النقلي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك 500 ألف مواطن سعودي مقيم في مصر، حيث أن أكبر جالية مصرية مقيمة خارج السعودية موجودة في مصر، ونفس الوضع بالنسبة لمصر.

ولفت إلى أن هناك تطور في الشخصية السعودية مع الاحتفاظ بنفس المبادىء، منوها بأن العصر يشهد تغيرات كبيرة تستوجب تطور المجتمع لمواكبة هذه التغيرات، مؤكدا أن السعودية تنفذ رؤية طموحة جدا.

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مصر بن سلمان السيسي السفير السعودي

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