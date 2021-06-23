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ريال مدريد يوجه أنظاره إلى هدف قديم

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عودة الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، لدائرة اهتمامات ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم بوجبا كثيرًا بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة الماضية، حيث كان أحد أهم مطالب زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك تلميحات إنجليزية تفيد بأن بوجبا من الممكن أن ينتقل لريال مدريد هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة، أنه رغم ذلك فإن مانشستر يونايتد لا يرغب في التخلي عن بوجبا، حيث عرض عليه 500 ألف يورو أسبوعيا ولمدة 5 مواسم لتجديد عقده.

وأشارت الصحيفة، أن السعر المحتمل لبيع بوجبا هذا الصيف سيكون 80 مليون يورو، وهو رقم يبدو مقبولًا.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا السعر ربما يكون كبيرًا في هذا التوقيت على ريال مدريد، في ظل أزمة كورونا، وتخطيط الميرنجي لضم كيليان مبابي.

وأتمت الصحيفة، أن ريال مدريد من الممكن أن يستغل رغبة مانشستر يونايتد في ضم مدافعه رافائيل فاران، في صفقة تبادلية، خاصة أن سعر اللاعبين هو نفسه تقريبًا.

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