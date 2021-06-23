موسيماني يعيد نجمه الأول لتشكيلة الأهلي أمام الترجي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق، فى التشكيل الأساسي خلال مواجهة الإياب أمام الترجي التونسي.





ويلتقي الأهلي أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيمانى يرغب فى تواجد أفشة فى التشكيل الأساسي خلال لقاء الإياب، خصوصًا وأنه يعتبر هو المحرك الأول للفريق، وتحديدًا فى الشق الأمامي.





وكان محمد مجدي أفشة قد تواجد على دكة البدلاء خلال مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي، قبل أن يشارك فى الشوط الثاني، ويساهم فى الهدف الذى سجله محمد شريف.





وبذل أفشة مجهودًا كبيرًا من الناحية التأهيلية والعلاجية، من أجل اللحاق بمواجهة مباراة الإياب أمام الترجي فى القاهرة.



