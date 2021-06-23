اليوم.. "حقوق النواب" تتفقد مشروع بشاير الخير بالإسكندرية

تتوجه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، إلى محافظة الاسكندرية لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، وتستمر الزيارة لمدة يومين.





ويشارك في الزيارة كلًا من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، واللواء فهمى هيكل قائد المنطقه الشمالية، واللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات.





ومن المقرر أن يتم عمل عرض لمراحل مشروع بشاير الخير من حيث الأسر المستفيدة من المشروع وكذلك الخدمات المقدمة به، ثم تتوجه اللجنة إلي المشروع لتفقد المراحل الجديدة بشاير الخير - غيط العنب.



