بالأصفر.. درة تتألق فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة التونسية درة زروق، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصويرية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت درة في الصورة وهي ترتدي فستان أصفر قصير إلى ما فوق الركبة وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







يذكر أن درة شاركت في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.