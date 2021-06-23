Advertisements

بالأصفر.. درة تتألق فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نشرت الفنانة التونسية درة زروق، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصويرية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت درة في الصورة وهي ترتدي فستان أصفر قصير إلى ما فوق الركبة وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن درة شاركت في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يوجه أنظاره إلى هدف قديم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتجه لحسم صفقة مميزة من بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة وزنها ذهب تفتح باب العودة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

07:36 م

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

12:34 ص

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى