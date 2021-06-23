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المدير المالي السابق للزمالك يكشف مفاجأة عن فرجاني ساسي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:30 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد جمال
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أكد طارق حشيش المدير المالي السابق لنادي الزمالك أن الجانب المالي هو السبب الرئيسي في عدم تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب الفريق حتى الآن.

وأوضح حشيش في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر أن هناك لقاء أوحد تم مع فرجاني ساسي وتوصلوا لاتفاق معه على كل البنود المالية وقتها.

وواصل :"فرجاني كان يحصل على مليون و800 ألف يورو سنويًا، وهذا اللاعب جاء من المفروض هدية من المستشار تركي آل الشيخ وقيمة تلك الهدية كام لا نعلم".

وأضاف :"كان هناك اتفاق على أن يتحمل الزمالك مبلغ 233 ألف يورو سنويًا من عقد اللاعب، لكن المستندات أكدت على أن خزينة الزمالك تحملت قيمة عقد اللاعب كاملًا على مدار الـ3 سنوات".

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