صفقة وزنها ذهب تفتح باب العودة إلى برشلونة

فتح أداما تراوري، جناح نادي وولفرهامبتون ومنتخب إسبانيا، الباب أمام العودة لبرشلونة هذا الصيف.





وقال تراوري في تصريحات لإذاعة "راك 1" الإسبانية: "برشلونة هو بيتي، إنه واقع، لقد كبرت هناك، وكان عمري 10 سنوات".





وتابع صاحب الـ25 عامًا: "سيتعين علينا التعامل مع وكلائي، ومعرفة الدور الذي يريده برشلونة".





ويمتد عقد أداما مع وولفرهامبتون حتى صيف 2023، ولكن على ما يبدو أن الجناح الإسباني، يرغب في خوض تجربة جديدة.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أحد الخيارات الممكنة لانتقال تراوري إلى برشلونة، هو عقد صفقة تبادلية ينتقل على أثرها فرانسيسكو ترينكاو إلى وولفرهامبتون، خاصة وأنه هدفًا للنادي الإنجليزي.



