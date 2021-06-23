شاهد.. ماذا قال مصطفى الفقي عن تحرك السودان بمجلس الأمن حول أزمة السد الإثيوبي؟

عقب الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن طلب السودان جلسة عاجلة بمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، قائلا: "السودان بتعلن أنه طفح الكيل، وأنه وهو قد نفذا صبرهما".





وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن العالم يجب أن ينتبه لخطورة الذي يجري، حيث أن الأمر لا يمكن أن يستمر هكذا، متوقعا أن يصدر عن مجلس الأمن بيان رئاسي يطلب فيه من أثيوبيا التوقف عن الملء لحين انتهاء المفاوضات.



