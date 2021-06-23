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البيئة تعلن انطلاق الحملة الدعائية لتطبيق E-Tadweer

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:52 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انطلاق الحملة الدعائية لتطبيق E-Tadweer بكافة وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعى للترويج للتطبيق ولتعريف المواطنين ماهية التطبيق وسبل الدخول عليه واستخدامه كوسيلة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المرحلة الأولى من التطبيق سيتم من خلالها جمع مخلفات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة كالحاسب الالي المحمول، الشواحن، الكاميرات، العاب الفيديو، بلاي ستيشن، الهواتف المحمولة وشاشات الكمبيوتر صغيرة الحجم، وفي المرحلة الثانية سوف يتم تفعيل الجمع من المنازل ليتمكن المستخدم من التخلص من الاجهزة المنزلية كبيرة الحجم مثل الغسالات، ثلاجات، بوتجازات وشاشات تلفزيون كبيرة الحجم.

وأشارت فؤاد أن التطبيق يعتبر بداية لتفعيل نظام المسئولية الممتدة للمنتِج والذى تم اقراره بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث سيتيح التطبيق للمواطن التنويه عن المخلفات وفي المقابل سيحصل على كوبونات تخفيض من عدد من شركاء العمل وسيتم التخلص الآمن من المخلفات التي سيتم جمعها لدى مصانع لإعادة التدوير الرسمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية وشركه أي تدوير مصر، بهدف دعم مشاركة منتجين الأجهزة الإلكترونية في التطبيق وتقديم حوافز للجمهور لجمع والتخلص الآمن من المخلفات بطريقة آمنه لدى المصانع الرسمية.

وستوضح الحملة الدعائية للتطبيق خطوات تنزيل التطبيق وطريقة استخدامه كالأتى:
١) تحميله من متجر App store or Google play.
٢) ادخل بريدك الألكتروني لانشاء حساب جديد او سجل باستخدام حساب الفيسبوك او Apple.
٣) في حالة التسجيل بالبريد الألكتروني قم بتأكيد حسابك عن طريق البريد الألكتروني المستخدم.
٤) اضغط على علامة بلس (+) في أعلي الشاشة لاختيار نوع المخلف من الخيارات المتاحة.
٥) صور مخلفك الإلكتروني وقم بملئ البيانات الخاصة به
٦) اختار هديتك من شركاءنا.
٧) حدد أقرب مكان ليك لترك المخلف وتفعيل قسيمه الخصم (هديتك من شركائنا).

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